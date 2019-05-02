بائع يمزق جسد زميله بسبب فرش البضائع ببنها.. وإصابة 2 فى مشاجرة بطوخ

القليوبية – نيفين طه

مزق بائع جسد زميله بمطواة في مشاجرة بينهما للخلاف علي فرش البضائع ببنها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لقسم أول بنها من مستشفى بنها الجامعي بوصول "هانى.ر" 34 عاما بائع متجول، مصاب بجرح نافذ، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه .

وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و"السيد ع ا" 49 عاما بائع متجول ومسجل فرض سيطرة حال تواجدهما بمنطقة وابور الثلج دائرة القسم، بسبب الخلاف على مظلة لفرش البضائع تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المصاب بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته وفر هاربا.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتبين إصابته بجرح قطعى بالرأس، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين واتهم المجنى عليه بإحداث إصابته وأضاف أنه قام بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم عقب الواقعة بإلقائه بمياه الرياح التوفيقى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3354 جنح قسم أول بنها لسنة 2019م.

كما أصيب شخصان في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، جري نقل المصابين لمستشفي بنها الجامعى تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وتلقي العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ إخطارا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية الدير دائرة المركز.

وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أحمد سامي رئيس المباحث تبين حدوثها بين طرف أول "محمود س ا" 25 عاما عامل مصاب برش خرطوش، و"مصطفي ع ا" 16 عاما طالب مصاب برش خرطوش، وطرف ثان "مصطفي ح س" 25 عاما سائق .

وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثالث بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش محدثاً إصابة الأول والثانى وفر هارباً.

وتم نقل المصابين لمستشفي بنها الجامعي ووردت التقارير الطبية تفيد ذات الإصابات، وبسؤال المصابين أيدا ما جاء بالفحص واتهما الثالث بإحداث إصابتهما .

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10344 جنح مركز شرطة طوخ لسنة 2019م، جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .