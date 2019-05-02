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"اليونيسف" تدعو لاتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال فى فنزويلا

الخميس، 02 مايو 2019 08:21 ص
"اليونيسف" تدعو لاتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال فى فنزويلا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
أ ش أ
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دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى اتخاذ "إجراءات فورية لحماية الأطفال من أعمال العنف" الجارية فى فنزويلا، وذلك فى أعقاب إصابة عدد من الأطفال بجروح فى صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن فى كراكاس.
وقالت مديرة اليونيسف هنرييتا فور، في بيان صادر عن المنظمة في نيويورك وفقا لقناة " فرانس 24" اليوم الخميس، إن "التظاهرات المحتمل أن تتخللها أعمال عنف في شوارع فنزويلا تعرض الأطفال واليافعين لخطر الإصابة بجروح".
وطالبت هنرييتا بأن يتمتع الأطفال واليافعون في فنزويلا بحقوقهم بكل أمان وفي كل الأوقات، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 15 قاصرا ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما أصيبوا بجروح خلال تظاهرات الثلاثاء.
وتقوم اليونيسف بالعديد من الأنشطة في فنزويلا، ولا سيما في مجالات توفير الرعاية الصحية والغذاء ومياه الشرب.. وكانت اليونيسف أعلنت الاثنين أن ما لا يقل عن 327 ألف طفل لاجئ فنزويلي في كولومبيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.


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