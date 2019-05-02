اليوم.. رئيس الوزراء يلقى كلمة بمنتدى الاقتصاد العربى فى بيروت

رسالة بيروت - هند مختار





يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، كلمة خلال تواجده فى بيروت لترؤس وفد مصر فى اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية، التى تستضيفها لبنان، وذلك خلال مشاركته فى فعاليات "منتدى الاقتصاد العربى"، التى تنطلق دورته السابعة والعشرون.

وتستعرض كلمة رئيس الوزراء بالمنتدى فرص الاستثمار بمصر، وما أنجزته الحكومة فى ملف الإصلاح الاقتصادى.

ويتضمن برنامج المنتدى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأوضاع اقتصادات البلدان العربية ومنها عرض تقرير صندوق النقد الدولى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودور المصارف وأسواق رأس المال فى دعم الاستثمار والنمو ومستقبل الشباب العربى: بين شح الوظائف وتحديات ريادة الاعمال وتعزيز تنافسية البلدان العربية لاستقطاب الاستثمار ومناخ وفرص الأعمال والاستثمار فى البلدان العربية.

ويشارك بالمنتدى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، مثل جامعة الدول العربية، وصندوق النقد الدولى ومنظمة الإسكوا واتحاد الغرف العربية، وعدد كبير من القيادات المصرفية والاقتصادية والمالية.

ويرأس مدبولى وفداً مصرياً رفيع المستوى فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، يضم وزراء الكهرباء والطاقة، والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.