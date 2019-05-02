"اليوم السابع " يتسلم جوائز التميز الصحفى فى تغطية قضايا التعليم الفنى

كتب محمد السيد- تصوير السعودى محمود

حصد "اليوم السابع" 5 جوائز، فى مسابقة التميز الصحفى فى تغطية قضايا التعليم الفنى والتدريب المهنى،الموسم الثانى ، التى نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين بالتعاون مع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى " TVET "مصر الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وتم تسليم الجوائز للفائزين خلال حفل أقيم اليوم الخميس بمقر نقابة الصحفيين ، بحضور الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ، ممثلا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومحافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم ، ووفد من الاتحاد الاوروبي وبرنامج اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني وعدد من أعضاء مجلس النقابة منهم الكاتب الصحفي محمد شبانه والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد .

هدى زكريا

و تسلم الزميلين أحمد جمال الدين ورحمة خليفة ، الجائزة الأولى فى صحافة الفيديو عن عمل بعنوان "صناعة الأطراف الصناعية"، فيما تسلمت الزميلة هند مغربى ، الجائزة الثانية فى التحقيق الصحفى عن تحقيق بعنوان "يا حلاوة الأيد الشغالة"، وتسلم الزميل أحمد جمال الدين ، والزميلة هدى زكريا ، الجائزة الثالثة فى جائزة التحقيق الصحفى عن تحقيق بعنوان "نماذج ناجحة خرجت من رحم التعليم الفنى".

كما تسلم الزميل حسن محمد ، الجائزة الثانية فى جائزة صحافة الفيديو عن عمل بعنوان "ورشة إسراء لتعليم الصم والبكم فن الخياطة "وتسلم الزميل محمد رضا أبو ليلة "صوت الأمة" الجائزة الثانية ، فى جائزة التغطية الخبرية عن تغطية بعنوان " على أعتاب المصانع المغلقة ببيوت العمال لم تعد عمار ".

وخلال الحفل تم اعلان الفنان حكيم ، سفيرا للنوايا الحسنة للتعليم الفني والتدريب المهني لعام 2019 الى جانب فرقة كاريوكي ، ولاعب المنتخب المصري ونادى الزمالك السابق الكابتن أيمن يونس ، والدكتور جلال زكى خبير التسويق الاعلامى ، ضمن فريق سفراء النوايا الحسنة ، الى جانب إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى والتدريب المهني .































































هدى زكريا هدى زكريا







أحمد جمال أحمد جمال







