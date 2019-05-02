وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الخميس/ أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لليابان والصين وكوريا الجنوبية جددوا رفضهم للحمائية التجارية، وذلك خلال اجتماع في فيجي قبيل افتتاح المؤتمر السنوي لبنك التنمية الآسيوي.

وأصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بيانًا مشتركًا عقب محادثاتهم، وأشاروا إلى تنامي الصعوبات في الاقتصاد العالمي بسبب عدد من المخاطر، من بينها النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وقال المسؤولون الماليون إن الدول الثلاث ستقف في وجه أي شكل من أشكال الحمائية التجارية، وأعادوا التأكيد على أن اليابان والصين وكوريا الجنوبية ستعزز التجارة متعددة الأطراف استنادا إلى القواعد، وستتعاون أكثر من أجل تحقيق نمو اقتصادي عالمي مستدام.