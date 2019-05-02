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فى 39 ألف دولار..

النيابة تستدعى 4 مصريين لسماع أقوالهم فى اتهامهم لـ"عربى" بالنصب عليهم

الخميس، 02 مايو 2019 01:00 ص
النيابة تستدعى 4 مصريين لسماع أقوالهم فى اتهامهم لـ"عربى" بالنصب عليهم محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة مصر الجديدة باستدعاء 4 مصريين اتهموا شخص ينتمى لجنسية دولة عربية  بالنصب عليهم  فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية وذلك للاستماع لأقوالهم .

 

وكانت مباحث الأموال العامة، تلقت بلاغا يتهم مدير شركة بمصر الجديدة بتلقى مبالغ مالية من أربع مواطنين بلغت قيمتها 39 ألف دولار أمريكى، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال المُضاربة على أسعار العُملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية، بما يُعرف بنظام (الفوركس) بالمُخالفة لأحكام القانون.

وبفحص المتهم تبين انه يحمل جنسية دولة عربية ويبلغ من العمر 34 سنة وسبق اتهامه فى قضيتى جرائم اقتصادية،وبضبط المتهم ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بزعم توظيف أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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