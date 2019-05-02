النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بالإعتداء على والد طليقته فى القطامية

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة ضبط المتهم ، بتهشيم رأس والد طليقته بمنطقة القطامية.

تلقى قسم شرطة القطامية، بلاغا من المستشفى العام، يفيد بوصول "أسامة . م "، 50 سنة، موظف، ومقيم بمساكن الجيزة، مصابا بجرح غائر في الرأس ،

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين قيام كل من " محمود .ر ، 30 سنة، وشهرته "المصري"، سمسار، وطليق نجلة الضحية، وبالاشتراك مع شقيقه "عامر"، بالاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض داخل مسكنه ، وتبين أن سبب ارتكاب الواقعة علم الأول بموافقة طليقته على الزواج من شاب آخر، فذهب للاعتداء عليها داخل مسكنها، وعندما قام والدها بالدفاع عنها، تعدى عليه المتهم بالضرب ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.