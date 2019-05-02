المهن العلمية: 6 مرشحين يتنافسون على منصب النقيب بينهم وزير سابق

كتبت آية دعبس

قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى نقابة المهن العلمية، إن سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، قد ترشح منذ قليل، على مقعد النقيب العام للعلميين، وذلك بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، فى سادس أيام فتح باب الترشح، والمقرر غلقه مساء غدا الجمعة.



وأوضح غريب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد ترشح "مشعل" على مقعد النقيب العام، أصبح إجمالى عدد المرشحين على المقعد نفسه 6 مرشحين، هم: سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى الأسبق، الدكتور محمد عيسى ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، والدكتور أحمد عبد الجواد ، وكيل أول النقابة الحالي، والدكتور محمد البنا ،رئيس شعبة الكيمياء السابق، والدكتور محمود المغازي أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سعد استشاري تحاليل طبية.



وتستمر نقابة العلميين بكافة فروعها على مستوى الجمهورية فى تلقى طلبات الترشح على مقعد النقيب حتى مساء غدا الجمعة، وذلك بعد فتح باب الترشح منذ يوم السبت الماضى.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة العلميين، قد وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب العام، واحالتة للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول ،وأمين الصندوق وإحالتهم للتحقيق، فيما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.







