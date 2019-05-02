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المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

الخميس، 02 مايو 2019 09:08 ص
المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن رصد 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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