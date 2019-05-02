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المرور تشدد على ضرورة الاتزام بالتحويلات المرورية بشارع جامعة الدول

الخميس، 02 مايو 2019 08:37 ص
المرور تشدد على ضرورة الاتزام بالتحويلات المرورية بشارع جامعة الدول تحويلات جامعة الدول - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تناشد اﻹدارة العامة لمرور الجيزة السائقين وقائدى السيارات بالاتزام بالتحويلات المرورية التى وضعتها اﻹدارة أثناء أعمال إنشاء محطة مترو جامعة الدول العربية، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطرق المؤدية لموقع المحطة بشارع جامعة الدول ومتابعة غرف العمليات لحركة السيارات أثناء إجراء اﻷعمال.
 
وحددت إدارة المرور التحويلات للقادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا ومتجه لميدان النصر والاتجاه القادم من شارع السودان الدخول يساراً باتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بعد فتحة دوران ما بعد شارع شهاب ما يقرب من (50 مترا).
 
كما سيتم استكمال السير فى الاتجاه المقابل (للقادم من ميدان النصر بإتجاه شارع السودان) وذلك بعد تحويل هذا الاتجاه إلى اتجاهين وفصل الاتجاهين وذلك بداية من منطقة التحويلة من تقاطع شارع محيى الدين أبوالعز مع شارع جامعة الدول العربية حتى فتحة دوران البرج الإدارى ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى من فتحة دوران البرج الإدارى بإتجاه ميدان النصر.
 
وسيكون القادم من اتجاه النصر اتجاه شارع شهاب وشارع السودان ، والسير بنفس الاتجاه ودخول منطقة التحويلة وصولاً لشارع شهاب يميناً أو استكمال السير لشارع السودان بنفس الاتجاه، كما يتجه القادم من شارع محى الدين أبو العز باتجاه ميدان النصر ويتم الدخول يميناً (اتجاه إجبارى) فى الطريق البطىء بشارع جامعة الدول العربية المتجه إلى ميدان النصر وذلك بالسير فى حارة مرورية منفصلة.

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