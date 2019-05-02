المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة فى اتجاه القلعة لمدة 3 أيام للصيانة

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، عملية إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب اصلاح الفواصل و تطوير الكوبرى لمدة 3 أيام، من الساعة 10 مساء اليوم وحتى الساعة 4 عصراً السبت .

و ستقوم إدارة مرور القاهرة، بتعيين خدمات مرورية بالتزامن مع أعمال الصيانة ، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ولتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البلاطات والفواصل والأسوار الحديدية الخاصة بالكوبرى ، و سيتم خلال الأعمال إزالة طبقة الرصف التالفة من أرضية الكوبرى وضبط الميول الهندسية، على أن يتم إجراء غلق جزئى للقادم من مجرى العيون تجاه القلعة بداية من الساعة 10 مساء اليوم الخميس وحتى الساعة 4 عصراً يوم السبت المقبل .