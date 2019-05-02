المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بشبرا الخيمة تمثل الجريمة أمام النيابة

كتب كريم صبحى

اصطحبت منذ قليل نيابة أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عوض، صاحبة محل كوافير وعشيقها المتهمين بقتل زوجها لتمثيل الجريمة داخل شقة المجنى عليه.

تلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا يفيد مقتل "رمضان ا ر" 57 عاما، صاحب محل أدوات منزلية داخل مسكنه إثر إصابته بعدة طعنات وخذية وقطعية متفرقة بالجسم، وبمناقشة زوجته "رحمة ص ح" 29 عاما صاحبة محل كوافير، قررت اكتشافها وفاة زوجها حال صعودها من محل عملها للشقة سكنها لإيقاظه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، زوجة المجني عليه "رحمة ص ح" و"ضياء ع ح" 29 عاما عامل بناء، وذلك لوجود علاقه عاطفية بين زوجة المجنى عليه والمتهم سالف الذكر منذ فترة، ورغبتها فى الانفصال عن زوجها (المجني عليه) مما دفعها للاتفاق مع المتهم على التخلص منه.

وأوضحت التحريات، أنه بتاريخ الواقعة قامت المتهمة بالصعود للشقة محل الواقعة بحجة قضاء بعض المتطلبات وعقب خروجها تركت باب الشقة مفتوحاً مما سهل عملية دخوله، وتمكن المتهم من الإجهاز عليه محدثاً إصابته بسلاح أبيض "مطواة"، وفور تأكده من وفاته غادر محل الحادث واستمرت الأولي في محل عملها الكائن أسفل العقار حتي صعدت للشقة الساعة الخامسة مساء، وقامت بالإبلاغ عن مقتل زوجها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الثاني بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بإلقائه بأحد المصارف بمنطقة بيجام دائرة القسم، تحرر عن تلك الإجراءات المحضر رقم 2795 إدارى قسم أول شبرا الخيمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.