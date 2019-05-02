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الكهرباء: حلول جذرية لأزمة "التراكمات" بداً من الأسبوع المقبل

الخميس، 02 مايو 2019 12:00 ص
الكهرباء: حلول جذرية لأزمة "التراكمات" بداً من الأسبوع المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى إعداد خطة لإنهاء أزمة التراكمات التى يتم اكتشافها من خلال فرق القراءات الفعلية بالعدادات وبين ما يتم محاسبة المشترك عليه، مؤكداً أن هذه الخطة ستشمل حلول جذرية لمشاكل المواطنين وسيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

 

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم وضع ضوابط الزامية لشركات توزيع الكهرباء بضرورة تقسيط المديونية على نفس عدد السنوات أو الأشهر التى تراكمت فيها المديونية نتيجة تقصير من شركة الكهرباء سواء الخاصة بعدم انتظام التحصيل أو الناتجة عن الاعتماد على تسجيل متوسط الاستهلاك بدلا من الاستهلاك الفعلى.

 


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركات توزيع الكهرباء

وزارة الكهرباء




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