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القوات المسلحة توزع نصف مليون حصة غذائية بنصف الثمن بمناسبة شهر رمضان

الخميس، 02 مايو 2019 01:01 م
القوات المسلحة توزع نصف مليون حصة غذائية بنصف الثمن بمناسبة شهر رمضان القوات المسلحة توزع نصف مليون حصة غذائية بنصف الثمن
كتب زكى القاضى
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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بقيام القوات المسلحة بإعداد وتجهيز نصف مليون حصة غذائية تم تجهيزها بعناية لتوزيعها بنصف الثمن، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بالقرى والنجوع والأحياء الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية ، وذلك بنطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع مديريات التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية التى تدخل فى نطاق المسئولية.
 
وحرصت القوات المسلحة على إعداد وتجهيز الأصناف التى يتم تدبيرها جيدًا، من خلال الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة والشركات المصرية وتم عرضها بنصف الثمن فقط.
 
كما تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة والتى شهدت إقبالاً لافتاً من الجماهير لشراء العبوات.
 
يأتى ذلك فى إطار التلاحم بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري العظيم ، وتتقدم القوات المسلحة بخالص التهانى للشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
 
القوات المسلحه (1)
 

القوات المسلحه (2)
 
 

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