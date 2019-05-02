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القاهرة تقرر دهان العقارات المحيطة باستاد السلام استعدادا لبطولة أفريقيا

الخميس، 02 مايو 2019 12:14 ص
القاهرة تقرر دهان العقارات المحيطة باستاد السلام استعدادا لبطولة أفريقيا دهان العقارات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد حماد، رئيس حى السلام ثان، شرق القاهرة، أن الحى يتابع بشكل مكثف أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد السلام الدولى، والتى تشمل عدة أعمال منها دهان العقارات بلون موحد للظهور بشكل لائق أمام العالم وجمهور بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر.
 
وأضاف رئيس حى السلام ثان، فى تصريحات له، أن جميع أعمال الدهانات التى تجرى على واجهات البلوكات السكنية على حساب الحى ولا يتم تحصيل أى مبالغ مالية عليها من قبل أى شخص، مؤكدًا أن الأعمال تجرى على قدم وساق للانتهاء قبل بدء البطولة.
 
يذكر أن محافظة القاهرة تنفذ أعمال تطوير بمحيط استادى القاهرة والسلام، تشمل فتح طرق جديدة ورصف الطرق وإنشاء حدائق جديدة وتجديد الإنارة ودهان العقارات المحيطة.

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