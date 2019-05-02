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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال إبريل الماضى

الخميس، 02 مايو 2019 06:00 ص
"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال إبريل الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر إبريل الماضى شامل الصفقات، وبلغ 396.4 مليون ورقة بقيمة 2.5 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 340 مليون ورقة، بقيمة 2.4 مليار جنيه. 
   
فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 34.4 مليون ورقة بقيمة 2.030 مليار جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 800.9 مليون ورقة بقيمة 1.029 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 260.8 مليون ورقة بقيمة 855.6 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 78.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 574.2 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 68.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 559.5 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 70.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 484.1 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 105.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 406.9 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 42.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 356.5 مليون جنيه.
 
 
وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 3.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 19.6 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 146.8 ألف ورقة بقيمة  11.4 مليون جنيه.
 

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