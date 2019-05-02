الطقس ميكس.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة بأول أسبوع فى رمضان

كتب محمود راغب

تشهد البلاد موجة حارة على كافة أنحاء الجمهورية تبدأ الأحد المقبل وتصل ذروتها يوم الإثنين وهو أول يوم رمضان ، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، وسرعان ما سيتحول الطقس لتنخفض درجات الحرارة من الثلاثاء حتى نهاية أول أسبوع فى الشهر الكريم .



وينشر "اليوم السابع" درجات الحرارة المتوقعة خلال أول أسبوع برمضان فى نقاط مبسطة كما يلى



من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال فترة الارتفاع بدرجات الحرارة الأحد المقبل والإثنين أول أيام رمضان:-



- السواحل الشماليةالغربية من 35 إلى 37 درجة مئوية .

- محافظات الوجة البحرى والقاهرة من 36 إلى 37 درجة مئوية .

- محافظات شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة مئوية .

- محافظات جنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية .

- محافظات شمال سيناء من 36 إلى 37 درجة مئوية .

-محافظات جنوب سيناء من 36 إلى 38 درجة مئوية .



أما عن درجات الحرارة العظمى اعتبارا من يوم الثلاثاء بداية الإنخفاض فى الدرجات وحتى الجمعة المقبلة 10مايو



- السواحل الشماليةالغربية من 24 إلى 22 درجة مئوية .

- محافظات الوجة البحرى والقاهرة من 26 إلى 24 درجة مئوية .

-محافظات شمال الصعيد من 29 إلى 26 درجة مئوية .

-محافظات جنوب الصعيد من 32 إلى 30 درجة مئوية .

محافظات شمال سيناء من 25 إلى 23 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 31 إلى 28 درجة مئوية.