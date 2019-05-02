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"الصحة": تشديد الرقابة على أقسام الطوارئ والحضانات ضمانا لجودة الخدمات

الخميس، 02 مايو 2019 06:00 ص
"الصحة": تشديد الرقابة على أقسام الطوارئ والحضانات ضمانا لجودة الخدمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان أنه تم توجيه مديريات الشئون الصحية إلى تشديد الرقابة على الطوارئ والحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية بالجمهورية، لكونها الأكثر إقبالا على طلب الخدمات وينبغى أن تؤدى للمواطن بأعلى درجات الجودة والتميز.

 

وقال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع أنه تم مراجعة الكاميرات والتأكد من عملها بكفاءة حتى نتمكن من محاسبة المقصرين وأى متجاوز فى حق الفريق الطبى.

 

وأضاف غنيمة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تسعى إلى إرساء القواعد الصحيحة والسليمة فى إدارة المستشفيات ضمانا لحصول المريض على حقه.

 


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الصحة

الرقابة

الكاميرات

المستشفيات




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