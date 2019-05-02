الشرطة الاسترالية: متفجرات داعش ضد الطائرة الإماراتية مصدرها تركيا

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أدانت محكمة استراليا، لبنانيًا يدعى خالد خياط (51 عامًا) وينتمى لتنظيم "داعش" الإرهابى، حاول تفجير طائرة الاتحاد الإماراتية عام 2017 كانت تقوم برحلة بين سيدنى وأبو ظبى عبر وضع قنبلة فى مطحنة لحمة.

وأفادت الشرطة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، أن المتفجرات التى حاول "داعش" استهداف الطائرة الإماراتية بها مصدرها تركيا، مؤكدة أن القنبلة قدمت من تركيا لاستهداف الطائرة الإماراتية.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على خالد خياط في 16 يوليو القادم ويواجه عقوبة قصوى بالسجن المؤبد.