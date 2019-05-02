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الخميس، 02 مايو 2019 10:58 م
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السيطرة علي حريق منزل مكون من 3 طوابق بجزيرة مجريس بصدفا في أسيوط

الخميس، 02 مايو 2019 09:58 م
السيطرة علي حريق منزل مكون من 3 طوابق بجزيرة مجريس بصدفا في أسيوط حريق - أرشيفية
أسيوط ـ محمود عجمي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، منذ قليل، من السيطرة علي حريق اندلع بأحد المنازل مكون من 3 طوابق بجزيرة مجريس التابعة لمركز صدفا، دون أي خسائر بشرية.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تلقي إخطارا من حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، بورود بلاغ من أهالي جزيرة مجريس، باندلاع حريق هائل بأحد المنازل.

وقال المحاسب حسين كشك، رئيس مركز ومدينة صدفا، لـ"اليوم السابع": أنه تم الانتقال إلي جزيرة مجريس باستخدام المراكب النهرية، وتم إبلاغ الحماية المدنية والاستعانة بسيارات المطافي والإسعاف من مركزي ساحل سليم والبداري وصدفا وتمت السيطرة على الحريق  بمنزل مكون من ثلاث طوابق بجزيرة مجريس، ومنع خطر الامتداد للمنازل المجاورة، ولا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح؛ وجار تحرير محضر اللازم ومعرفة اسباب الحريق.

 


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