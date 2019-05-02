السجن المشدد 5 سنوات لصاحب مستشفى بتهمة الاتجار فى الأعضاء البشرية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "عبد الناصر.م" صاحب مستشفى بالسجن المشدد 5 سنوات، وغلق المنشأة الطبية لمدة سنة ومصادرة الأموال والمضبوطات، فى إعادة محاكمته بتهمة الاتجار فى الأعضاء البشرية، صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و أيمن عبد اللطيف .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في تلك القضية قيام المتهمين في غضون شهر أغسطس لسنة 2017 بدائرة مركز الجيزة، انضموا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليه "محمد كمال مصطفى"، بواسطة استغلال حاجته المالية، بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لديه، لزراعتها لمريضة أجنبية، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفي غير المنشآت المرخص بها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين، من الأول حتى الثالث، بصفتهم أطباء، شرعوا في إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية ، من المجني عليه، بعد شرائه منه، استغلالا لحاجته المالية، وقيام المتهمين الرابع والخامس، بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم، وساعدوهم، بالشروع في إجراء العملية، بأنهم من ضمن طاقم التمريض المشترك في إجرائها، والمتهمين من الخامس للثامن، اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث بارتكاب الجريمة .