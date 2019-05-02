السبت.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب إصلاح خط رئيسى

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع الخدمة غرب الإسكندرية، وذلك نظرًا لإصلاح خط مياه قطر700 مم بطريق (الإسكندرية - مطروح) بعد رافع مياه الدخيلة.

وأشار بيان صادر اليوم أنه سوف يتم ضعف وانقطاع المياه عن منطقة غرب الإسكندرية والدخيلة والعجمى حتى الكيلو 21، وذلك بداية من الساعة 11 مساء يوم السبت القادم وحتى الساعة 7 صباح يوم الأحد.

وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أهالي المنطقة الخاصة بأعمال الصيانة بتدبير احتياجاتهم من المياه اللازمة خلال تلك الفترة، والإتصال: 125 الخط الساخن من أي تليفون أرضي او من أي محمول: ٠٣٥٨١٥٧٠٠