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الزراعة: فحص 566 ألف طن بطاطس جاهزة للتصدير للأسواق العالمية

الخميس، 02 مايو 2019 01:50 م
الزراعة: فحص 566 ألف طن بطاطس جاهزة للتصدير للأسواق العالمية البطاطس المصرية
كتب عز النوبى
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قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع  العفن البنى للبطاطس بوزارة الزراعة، إن إجمالى ما تم فحصه من بطاطس المائد المعدة للتصدير منذ بدء  موسم التصدير حتى الأول من مايو الجارى بلغ  566  ألف طن، وجارى الفحص بمعامل المشروع.

وأضافت مدير مشروع العفن البنى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن هناك شحنات حاليا يتم فحصها  بمعامل  مشروع الفن البنى، مؤكدة أن جميع الشحنات التى تم فحصها  من بطاطس المائدة المعدة للتصدير  لجميع دول العالم منذ بد التصدير، تنطبق عليها  جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض من العفن البنى.

كانت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

وأكد  تقرير لوزارة الزراعة، أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا  والأسواق العالمية  تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية ،من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم.

 


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