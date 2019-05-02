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"الزراعة" تعلن توريد 270 طن قمح من مشروع غرب المنيا لـ"التموين"

الخميس، 02 مايو 2019 01:57 م
"الزراعة" تعلن توريد 270 طن قمح من مشروع غرب المنيا لـ"التموين" قمح - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج، والمدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا بوزارة الزراعة، إن اجمالى  ما تم  توريده  من محصول  القمح  من مشروع غرب غرب المنيا لصوامع السلع التموينية بوزارة التموين بمحافظة المنيا وصل إلى 270 طن  قمح وجارى التوريد.
 
وأضاف المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا، في تصريحات  لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى  ما تم  حصاده حتى الآن من المشروع 300 فدان من  إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمشروع بلغت حوالى 1000 فدان وجارى  الحصاد  والتوريد ،  موضحًا أن  الأصناف المنزرعة  من الصنف شندويل 1، لافتا إلى أنه  تم أيضا زراعة أصناف: سدس 14 ومصر 2 وشندويل 1 وجيزة 171، بمنطقة التجارب، تمهيدًا لزراعة أكثرهم إنتاجية بالمنطقة الموسم المقبل.
 
وأضاف عبدالعال أن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،  يولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروع وقام بزيارته 4 مرات منذ توليه المسئولية.
 



 


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