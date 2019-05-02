"الزراعة" تحدد توصياتها لمضاعفة حجم تصدير 3 أنواع للفلفل.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع" عددا من الضوابط والإجراءات المتبعة من قبل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، والإجراءات المضافة الجديدة بشأن إعطاء شهادات تصدير المنتجات الزراعية،خاصة "الفلفل بأنواعه الثلاثة " الأحمر، الأصفر، الأخضر.

-سحب عينات عشوائية من المزرعة المكودة للمحصول المراد تصديره.

-تحليل عينات الفلفل بالمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.

-تعتمد المزرعة بعد سحب عينة من كل شريطة أن تكون الرسالة صنفا واحدا والتأكد من مطابقتها للضوابط واشتراطات التصدير.

-منح الجهة شهادة معتمدة من المعمل المركزى للمتبقيات ويتم العمل بها ضمن إجراءات تصدير الرسالة.

- تتحمل الشركة المصدرة كافة التبعات الناتجة عن عملية التصدير خلال مراحل التصدير إلى الخارج نظراً لمسئوليتها عن سحب العينة وإرسالها بنفسها للمعمل المركزى والعناصر الثقيلة فى الأغذية.

-فى حالة رفض العينة نهائيا يتم ختمها بختم احمر بجانب ختم الجمهورية.

-يتولى المعمل المركزى للمبيدات إصدار شهادة معتمدة لعينات الفلفل المصدرة.

-معظم شحن صادرات الفلفل بالطيران فى عبوات معدة للتصدير "كراتين أو أقفاص".

-فحص الشحنات فى الموانئ وإعطائها شهادات لا مانع من التصدير.

-العينات المسحوبة تتضمن طبقا لحدود الدولة المستوردة.