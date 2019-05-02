وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أنه "خلال الآونة الأخيرة، لم يقتل جندي روسي واحد على أراضي الجمهورية العربية السورية. ممثلو القوات المسلحة الروسية الموجودون في سوريا في أمان وسلام وبصحة جيدة ويؤدون المهام الموكلة إليهم".وأضافت أن المعلومات حول مقتل العسكريين الروس الأربعة "مزيفة".



وأعربت وزارة الدفاع الروسية عن أسفها لتداول بعض وسائل الإعلام الروسية المعلومات غير الدقيقة، التي يوزعها على وجه التحديد مسلحو المنظمات الإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي.