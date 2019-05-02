الدفاع الروسية تنفى أنباء عن مقتل 4 جنود لها فى محافظة حماة السورية

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نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الخميس/، صحة ما تداولته وسائل إعلام حول مقتل 4 جنود روس جراء قصف للمسلحين فى محافظة حماة السورية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية عن وزارة الدفاع فى بيان قوله إنه: "خلال الآونة الأخيرة، لم يقتل أى جندى روسى على الأراضى السورية​​​. جميع ممثلى القوات المسلحة الروسية الموجودين فى سوريا فى آمان وسلام وبصحة جيدة ويؤدون المهام الموكلة إليهم".

ووصفت الوزارة المعلومات حول مقتل العسكريين الروس الأربعة بـ"المزيفة".

وأعربت الوزارة عن "أسفها لتداول بعض وسائل الإعلام الروسية المعلومات غير الدقيقة التي يروجها على وجه التحديد مسلحو المنظمات الإرهابية في الشبكات الاجتماعية".