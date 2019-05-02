الحشد الشعبى العراقى يبدأ عملية عسكرية لتطهير الشريط الحدودي مع سوريا

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أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبى العراقى، اليوم /الخميس/، بدء عملية عسكرية واسعة لتطهير الشريط الحدودى مع سوريا، مشيرة إلى أن قواتها ستدخل من ثلاث محاور رئيسة وتنتشر على الشريط الحدودي.

وقال قائد العمليات قاسم مصلح - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن قواتنا انطلقت فجر اليوم بعملية عسكرية واسعة لتطهير الحدود بمشاركة لواء 13 و 17 و 18 و 19 في الحشد الشعبي.

وأضاف أن القوات ستدخل من ثلاثة محاور رئيسة والانتشار على الشريط الحدودي من قبل قطعاتنا، مشيرا إلى أنها مستعدة لدرء أي خطر أو طارئ في حال سلك الإرهابيون طريقهم نحو حدود العراق إثر عملية الجيش السوري.

يذكر أن القوات الأمنية تنتشر على الشريط الحدودي مع سوريا بهدف منع تسلل الإرهابيين إلى الأراضي العراقية، حيث تمكنت من قتل واعتقال العديد منهم.