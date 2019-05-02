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الجيش اليمنى: مليشيات الحوثى حولت مطار صنعاء الدولى إلى ثكنة عسكرية

الخميس، 02 مايو 2019 02:02 م
الجيش اليمنى: مليشيات الحوثى حولت مطار صنعاء الدولى إلى ثكنة عسكرية الجيش اليمنى
أ ش أ
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أكد المتحدث باسم الجيش اليمنى العميد الركن عبده مجلى ، اليوم الخميس ، أن المليشيات الحوثية حولت مطار صنعاء الدولى إلى ثكنة عسكرية، لافتا إلى أن الجيش اليمنى دمر كهوف أسلحة للمليشيات فى الأسابيع الماضية.

 

وقال مجلى - فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" - إنه تم تدمير طائرات مسيرة مفخخة للمليشيات الحوثية، مشددا على أن العلميات الجوية والعسكرية ضد تلك المليشيات ستستمر.


وأشار إلى أن قوات الجيش اليمنى استعادت مناطق عدة فى محافظة صعدة، كما تمت السيطرة على جبال هامة بصعدة، لافتا إلى أن العمليات المركزة هناك أجهدت المليشيات الحوثية.


وأضاف أن التحالف العربى نفذ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية للمليشيات بقاعدة الديلمى الجوية، مشيرا إلى أن المليشيات تستخدم مطار الديلمى لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية.


وتابع "الأهداف فى مطار الديلمى بصنعاء شملت مواقع صيانة ومنظومة اتصالات، كما تم استهداف مقرات خبراء ومشغلى طائرات مسيرة".


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اليمن

الجيش اليمنى

مطار صنعاء




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