وقال بيان للجيش الجزائري اليوم إنه في "إطار مكافحة الإرهاب تم ضبط رشاش ثقيل عيار 14,5 مم وأخر من عيار 12,7 مم ، إلى جانب 26 بندقية من مختلف الأنواع من بينها بندقية رشاشة (أف.أم) و7 كلاشينيكوف و 4 بنادق سيمينوف ومسدسين إلى جانب 66 قذيفة مضادة للدبابات وثلاث قذائف من نوع RPG7 و 116 قذيقة هاون و19 قذيفة هيليكوبتر و16 خزينة ذخيرة".



وأضاف البيان أن وحدات الجيش تمكنت خلال ذات الفترة من توقيف 76 تاجر مخدرات وضبط 12 قنطارا من المخدرات و27 ألفًا و797 قرصًا مهلوسًا، مشيرًا على أنه تم توقيف 521 مهاجرًا غير شرعي خلال الشهر ذاته.