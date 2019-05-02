التمثيل التجارى المصرى بدبى يينظم زيارة لوفد شركة "دبى للإستثمار" للقاهرة

كتب إسلام سعيد

نجح مكتب التمثيل التجاري المصري في دبي ، في ترتيب زيارة لوفد شركة "دبي للإستثمار" إلى جمهورية مصر العربية ، لعقد لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس عمرو نصار ـ وزير التجارة والصناعة لبحث رغبة الشركة الإماراتية في إقامة مجمع إستثماري متكامل بمصر (صناعي ـ تجاري ـ سكني) يتكون من منطقة صناعية واستثمارية تضم مصانع وشركات ومنطقة تجارية، وكذا مباني إدارية للشركات ومجمعات تجارية، وذلك على مساحة 23 كيلو مترمربع.

وفى التوقيت ذاته يقوم المكتب التجارى المصرى فى دبى فى ترتيب عدد من اللقاءات لوفد الشركة برئاسة خالد الكلبان ـ الرئيس التنفيذي لشركة "دبي للإستثمار" مع عدد من المسئولين المصريين لاستعراض تفاصيل المشروع المراد إقامته في جمهورية مصر العربية.

من جانبه قال خالد الكلبان، أن إجمالي استثمارات الشركة تصل إلى نحو 5.5 مليار دولار تتضمن عدد من المجالات أبرزها العقارات والتعليم والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والترفيه، والأغذية، ومواد البناء والتشييد.

وأضاف "كلبان " أن المقترح الخاص بإقامة مجمع استثمارى متكامل على أرض مصر تتوافر به كل الخدمات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات ، واستغلال الفرص الواعدة بها، موضحا أنه قام بزيارة عدد من الاماكن المقترحة لإقامة هذا المجمع في محافظة الفيوم، ومدينة العلمين الجديدة، مبدياً إعجابه بالمنطقتين، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء دراسة وافية والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة فى هذا المجال، تمهيداً للبدء فى تنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى اقامة مثل هذه المجمعات الاستثمارية فى العديد من الدول العربية والإفريقية.