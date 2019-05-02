video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التمثيل التجارى المصرى بدبى يينظم زيارة لوفد شركة "دبى للإستثمار" للقاهرة

الخميس، 02 مايو 2019 08:00 م
التمثيل التجارى المصرى بدبى يينظم زيارة لوفد شركة "دبى للإستثمار" للقاهرة الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس وزراء مصر
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

نجح مكتب التمثيل التجاري المصري في دبي ،  في ترتيب زيارة لوفد شركة "دبي للإستثمار" إلى جمهورية مصر العربية ،  لعقد لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس عمرو نصار ـ وزير التجارة والصناعة لبحث رغبة الشركة الإماراتية في إقامة مجمع إستثماري متكامل بمصر (صناعي ـ تجاري ـ سكني) يتكون من منطقة صناعية واستثمارية تضم مصانع وشركات ومنطقة تجارية، وكذا مباني إدارية للشركات ومجمعات تجارية، وذلك على مساحة 23 كيلو مترمربع.

وفى التوقيت ذاته يقوم المكتب التجارى المصرى فى دبى فى ترتيب عدد من اللقاءات لوفد الشركة برئاسة خالد الكلبان ـ الرئيس التنفيذي لشركة "دبي للإستثمار" مع عدد من المسئولين المصريين لاستعراض تفاصيل المشروع المراد إقامته في جمهورية مصر العربية.

من جانبه قال خالد الكلبان،  أن إجمالي استثمارات الشركة تصل إلى نحو 5.5 مليار دولار تتضمن عدد من المجالات أبرزها العقارات والتعليم والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والترفيه، والأغذية، ومواد البناء والتشييد.

وأضاف "كلبان " أن المقترح الخاص بإقامة مجمع استثمارى متكامل على أرض مصر تتوافر به كل الخدمات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات ، واستغلال الفرص الواعدة بها، موضحا أنه قام بزيارة عدد من الاماكن المقترحة لإقامة هذا المجمع في محافظة الفيوم، ومدينة العلمين الجديدة، مبدياً إعجابه بالمنطقتين، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء دراسة وافية والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة فى هذا المجال، تمهيداً للبدء فى تنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى اقامة مثل هذه المجمعات الاستثمارية فى العديد من الدول العربية والإفريقية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التمثيل التجارى: صادرات مصر للصين بلغت نحو 1.8 مليار دولار فى 2018

التمثيل التجارى

مكتب التمثيل التجارى المصرى

دبى

الامارات




لا تفوتك
الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة