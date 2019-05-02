التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

كتب محمود طه حسين

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو استرشادى يوضح التغيير الأساسى للنظام الثانوى العام المعدل، والذى يطبق على الصف الأول الثانوى هذا العام.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه يتمثل فى قياس مستوى فهم الطلاب للمحتوى الدراسى.



وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى رسالة للطلاب : لإجابة أسئلة امتحان الصف الأول الثانوى بالطريقة المثلى لابد من التركيز على نواتج التعلم وفهم المحتوى.



وأكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هذا الفيديو الاسترشادى يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى الامتحان.



جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام تنطلق 19 مايو الجارى إلكترونيا.