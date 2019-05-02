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"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

الخميس، 02 مايو 2019 12:06 ص
"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو الجارى، اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وكذلك مكاتب البريد أو من خلال البنوك .

 

وكانت غادة والى وزيرة التضامن، أكدت أنه سيجرى تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، موضحة عدم انصراف العاملين يوم 2 مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات لهم أولوية لدى الوزارة، وأن تسهيل الخدمات المقدمة لهم على قمة أولوياتها، حيث تقوم الوزارة شهريًا بصرف ما يقرب من 13 مليار جنيه إلى 7.9 مليون قائم بالصرف.

 


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