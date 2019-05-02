"التسويق الإلكترونى لشركات الاتصالات".. رسالة دكتوراه بآداب المنصورة

كتب الأمير نصرى

ناقش الباحث حسين على محمد أبوعمر رسالته "التسويق الإلكترونى للخدمات المجتمعية لشركات الإتصالات المصرية ودوره فى إثراء الجودة المدركة نحو رضا الجمهور فى مصر"، لنيل درجة الدكتوراه فى العلاقات العامة والإعلام، وتمثلت مشكلة الدراسة فى التعرف على الدور الذى يقوم به التسويق الإلكترونى فى ترويج الخدمات المجتمعيَّة التى تُقدمها شركات الإتصالات فى مصر، ومعرفة مدى رضا العمُلاء عن جودة الخدمات المُقدمة.

وتهدف الرسالة لمحاولة الوقوف على أبرز ما تُقدمه شركات الإتصالات المصرية من خدماتها المُجتمعيَّة والتى تهدف إلى إرتقاء الجوده المُدركة تجاه رضا الجمهور المصرى، والبحث فى الأثر الحقيقى حول الخدمات المجتمعية التى تسعى شركات الإتصالات فى تقديمها للمجتمع من خلال برامجها الإجتماعيَّة والكشف عن دور شبكة الإنترنت والإستفادة منه فى عملية كسب رضا الجمهور، وتوصلت الرسالة إلى أن 74.4٪ من مستخدمى المواقع الإلكترونية فى التواصل مع شركات الإتصالات المصرية يستخدمون صفحات شركات الإتصالات المصرية على التواصل الاجتماعى فيسبوك فى التواصل معها، وجاءت نسبة مدى المعرفة بمُصطلح الخدمات المُجتمعية المُقدمة عبر شبكة الإنترنت لدى عدد كبير من المبحوثين بلغت 32.4% قد سمعوا عن المصطلح.

نوقشت الرسالة فى كلية الآداب جامعة المنصورة بحضور الدكتورة سلوى محمد يحى العوادي، والدكتور سامى السعيد النجار أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام كلية الآداب حامعة المنصورة، والدكتورة فؤادة عبد المنعم البكرى أستاذ العلاقات العامة المساعد كلية الآداب جامعة حلوان، وحصل الباحث على تقدير عام مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات الأجنبية.

أكد الدكتور حسين على أنه واجه الكثير من الصعوبات فى إعداد الرسالة سواء كانت صعوبات معنوية أو مادية، لافتاً إلى أنه يأمل فى توعية وتثقيف الجمهور بمفهوم الخدمات المجتمعية المقدمة عبر شبكات الإنترنت والتى أشار إليها فى الرسالة، فضلاً عن حث شركات الإتصالات المصرية على تصحيح الكثير من أعمالها الترويجية حتى لا يكون الجمهور فريسة لها.



