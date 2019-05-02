البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 14940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2300 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 18601 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 649 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1659 نقطة.