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الاستخبارات العراقية تكشف مصير قيادات داعش ممن تحدث عنهم البغدادى بتسجيله الأخير

الخميس، 02 مايو 2019 12:43 م
الاستخبارات العراقية تكشف مصير قيادات داعش ممن تحدث عنهم البغدادى بتسجيله الأخير زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى
كتب : أحمد جمعة
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كشفت خلية الصقور الاستخبارية فى العراق، اليوم الخميس، عن مصير قيادات تنظيم داعش الإرهابى الذين تحدث عنهم زعيم التنظيم الإرهابى أبو بكر البغدادى فى تسجيله الأخير.

وأكدت خلية الصقور الاستخبارية العراقية فى بيان صحفى، أن أغلبية الإرهابيين الذين ذكرهم زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادي في تسجيله الأخير، قتلوا في غارة جوية نفذتها الخلية في سوريا أواخر العام الماضى.

وظهر أبو بكر البغدادى فى تسجيل مصور قبل أيام وهو جالس على الأرض، ويتحدث إلى أعضاء في التنظيم الإرهابى، وظهر بعض المساعدين وهم يستمعون إليه، فيما كانت ووجوههم مغطاة.

وأعلنت خلية الصقور الاستخبارية العراقية، منتصف ديسمبر 2018، عن مقتل 16 مطلوبا من معاونى أبو بكر البغدادى فى ضربة جوية عراقية على مقر خلال اجتماع لهم فى منطقة سوسة.

وذكر قائد الخلية حينها أن من بين القتلى 13 انتحاريا كانوا يستعدون للقيام بعمليات إرهابية فى عدد من مدن العراق، من بنيها بغداد وكربلاء وسامراء وكركوك.

وكان يخطط الانتحاريون الثلاثة عشر للدخول إلى العراق عبر الطريق الصحراوى، بمساعدة قائد منطقة الصحراء الممتدة بين العراق وسوريا، من أجل تنفيذ الهجمات.

ومن أبرز قادة داعش الذين ذكرهم البغدادى وقتلوا فى سوريا "وزير حرب داعش مشتاق عناد هـرم المحمدى، الملقب أبو عمر ونائب البغدادى سجاد على حسين الحسناوى الملقب أبو صفية العراقى، وعبد حمـيد السلمانى مسؤول منطقة الصحراء".

ومن بين الذين قتلوا في الغارة أيضا "مسؤول غرفة عمليات عمر عبد سلمان الفهداوى، والمسؤول العسكرى لولاية الفرات الأوسط شاكر الحردانى، المعروف بشاكر صاروخ، والمسؤول الأمنى للتنظيم أبو صالح العبيدى، وأبـو حمزة اليمنى أمير مـا يسمى الانتحاريين فـى سوريا".


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