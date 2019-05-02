الإسكان تمنح فرصة لخارج الأولوية من حاجزى الإعلان الـ9 للحصول على شقة بأكتوبر

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم ابتداءً من اليوم الخميس 2 مايو 2019، وحتى يوم 15 مايو 2019، إعادة فتح باب تحويل الحجز للإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعى بنفس شروطه، وذلك لحاجزى الإعلان التاسع بمدينة 6 أكتوبر فقط، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً، وكذا حاجزى الإعلان الثامن (الكراسة الحمراء – الكراسة الزرقاء) بالمناطق التالية (مركز مغاغة بمحافظة المنيا – مركز طلخا بمحافظة الدقهلية – مركز دمنهور ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة – مواقع شطا وعزبة البرج بمحافظة دمياط)، ممن هم داخل الأولوية للوحدات الجارى تنفيذها، والمنطبق عليهم الشروط، ولم يقوموا باسترداد مقدم جدية الحجز، ولم يتم التخصيص لهم.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: يلتزم المواطن الراغب فى التحويل إلى الإعلان العاشر، بسداد فرق مقدم جدية الحجز، اعتباراً من بعد غدٍ الخميس 2 مايو 2019، وحتى يوم 15 مايو 2019، لدى مكاتب البريد المُميكن بواسطة صاحب الطلب (اسم المستفيد المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً بالإعلان الثامن والتاسع)، على أن يقوم بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف مكتب البريد للاطلاع عليه.

وأوضحت مى عبدالحميد، أنه يمكن للمواطن الراغب فى التحويل إلى الإعلان العاشر، الاطلاع على جميع شروط وضوابط الاستكمال المنشورة بالموقع الإليكترونى الرسمى للصندوق (www.shmff.gov.eg)، مشيرة إلى سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المُعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلانين الثامن والتاسع، واعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى فيما لم يرد به نص فى الإعلان أو ضمن الإجراءات المنشورة بالموقع الإليكترونى الرسمى للصندوق.