الأوقاف تطلق مشروع صكوك الأضاحى لتوفير لحوم لمليون أسرة

كتب إسماعيل رفعت

قالت وزارة الاوقاف، إن مشروع صكوك الاضحى يهدف إلى إحياء سنة الأضحية ووضعها في موضعها الصحيح في أيدي المستحقين الفعليين ، مع مراعاة جميع ضوابطها الشرعية.



وقالت الوزارة إنه قد استفاد من المشروع حتى الآن أكثر من 1.5 مليون أسرة ، حيث استفاد منه فى العام الأول أكثر من 350 ألف أسرة – وفى العام الثانى أكثر من نصف مليون أسرة، وفى العام الثالث (الماضي) 678 ألف أسرة، مؤكدة أن المستهدف هذا العام مليون أسرة



وقالت الوزارة إنها تحرص على تقديم الخدمة بعزة وكرامة للمستحقين، وتؤمن بأن هذه هو حقهم، وواجب شرعي ووطني وإنسانى.

ونشرت الوزارة أرقام الحسابات بالبنوك التى يمكن من خلالها التبرع لمشروع صكوك الأضاحى وهى كالتالى:-



البنك المركزي المصرى : ( 2/22222/450/9) .

بنك مصر : (1400001009999999) .

البنك الأهلى المصرى : (0013070465285400014) .

