الأوقاف تحدد برنامج موضوعات خطب الجمعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر

كتب إسماعيل رفعت

انتهت وزارة الأوقاف من وضع برنامج خطب الجمعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، محددة القضايا التى سيناقشها علماء الوزارة وخطباؤها.

وتضمنت خطة الوزارة تحديد موضوعات 5 خطب للجمعة وعيد الفطر، بجانب تحديدها عدد مساجد الاعتكاف، والصلاة بجزء واحد من القرآن يوميا، وعدد ساحات العيد.

وحددت الوزارة موضوعات خطب الجمعة والعيد، وكانت الخطبة الأولى بعنوان: رمضان شهر العتق من النار، والخطبة الثانية : رمضان شهر الجود والكرم، والخطبة الثالثة: رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال، والخطبة الرابعة : رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله، وخطبة العيد : الأعياد عبادة.