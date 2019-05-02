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الأوقاف تحدد برنامج موضوعات خطب الجمعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر

الخميس، 02 مايو 2019 09:51 ص
الأوقاف تحدد برنامج موضوعات خطب الجمعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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انتهت وزارة الأوقاف من وضع برنامج خطب الجمعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، محددة القضايا التى سيناقشها علماء الوزارة وخطباؤها.
 
وتضمنت خطة الوزارة تحديد موضوعات 5 خطب للجمعة وعيد الفطر، بجانب تحديدها عدد مساجد الاعتكاف، والصلاة بجزء واحد من القرآن يوميا، وعدد ساحات العيد.
 
وحددت الوزارة موضوعات خطب الجمعة والعيد، وكانت الخطبة الأولى بعنوان: رمضان شهر العتق من النار، والخطبة الثانية : رمضان شهر الجود والكرم، والخطبة الثالثة: رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال، والخطبة الرابعة : رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله، وخطبة العيد : الأعياد عبادة.

وصرح الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، أنه فى إطار خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة 3496 مسجدًا على مستوى الجمهورية للاعتكاف فى شهر رمضان المبارك 1440هـ.

وقال طايع المكلف برئاسة اللجان، إنه سيكون لكل مسجد إمام من الأئمة مسئول عن إدارة جميع شئون الاعتكاف، كما تطلق الوزارة ألف ملتقى يشهد 12 ألف لقاء بواقع 12 ألف ملتق رمضانى.

واعتمد الوزير، حسب تصريحات طايع، 5863 ساحة ومسجدًا جامعًا لكل منها إمامان أحدهما أساسى والآخر احتياطى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، على أن يكون كل من الاعتكاف وصلاة العيد بنفس ضوابط العام الماضى، مع الالتزام بالأماكن المحددة سواء للاعتكاف أم لصلاة العيد من ساحات ومساجد كبرى.

كما وصل عدد المدارس العلمية إلى 219 مدرسة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطى، و882 مدرسة قرآنية لتحفيظ القرآن الكريم، و2600 مكتب تحفيظ قران، و1187 مقرأة، وكل ذلك يعمل فى 180 ألف مسجد، و65 ألف إمام معين و300 واعظة.

 


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