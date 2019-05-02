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الأمم المتحدة تحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائى فى الصومال

الخميس، 02 مايو 2019 01:40 م
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائى فى الصومال الصومال
أ ش أ
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توقعت منظمة الأمم المتحدة أن يواجه نحو 1.7 مليون شخص فى الصومال مستويات من انعدام الأمن الغذائى تصل إلى حد الأزمات والطوارئ، حتى يونيو المقبل.

 

ونقلت إذاعة (شابيلي) الصومالية عن الأمم المتحدة القول إن الموقف الراهن نتج بعدما أدى ثانى موسم أمطار ضعيف على التوالى إلى خسائر فى الماشية وضعف المحاصيل على نطاق واسع.

 


وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن معدلات سوء التغذية تتزايد بوتيرة سريعة بسبب ظروف الجفاف، وإنه من المتوقع أن يعانى 954 ألف طفل من نقص التغذية الحاد.

 


وأضاف أن فريق الأمم المتحدة العامل فى البلاد يعد خطة للاستجابة للجفاف من أجل حل مشكلة الفجوات الغذائية فى المناطق الأكثر تضررًا، وذلك استعدادًا للزيادات الكبيرة فى الاحتياجات التى سوف تشهدها الفترة من مايو إلى أكتوبر.

 


وأوضح أنه حتى الآن، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية فى الصومال لعام 2019، والتى تسعى إلى توفير 1.08 مليار دولار أمريكي، إلا بنسبة 19 بالمائة، مضيفا أن التمويل غير الكافى أدى إلى تقلص الجهود الخاصة بتوفير المياه ودعم قطاع الصحة، رغم نقص المياه الشديد فى أرجاء البلاد كافة.


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