الأرصاد: موجة حارة ذروتها أول يوم رمضان والعظمى بالقاهرة تصل 37 درجة

كتب محمود راغب

تقدم الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتنهنئه لجموع الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان.



وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بيان حالة الطقس خلال الفترة من الأحد المقبل 5 مايو المقبل وحتى الجمعة 10 مايو، حيث أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ يوم الأحد المقبل تبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد يوم الإثنين 6 مايو تكون فيها درجات الحرارة اعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 6:5 درجات ليسود طقس حار على السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقى الانحاء نهارا معتدل ليلا.



وتابع البيان: "الرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأحد، واعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو وحتى نهاية الفترة تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل معدلة إلى (10) درجات مئوية ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ويكون معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ويكون مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء يومى الثلاثاء والأربعاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.



ومن المنتظر ان تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال ذروة الارتفاع على:



السواحـــل الشماليةالغربية من 35 إلى 37 درجة مئوية .

محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 36 إلى 37 درجة مئوية .

محافظات شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية .

محافظات شمال سيناء من 36 إلى 37 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 36 إلى 38 درجة مئوية .



أما عن درجات الحرارة العظمى اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الفترة على:



السواحـــل الشماليةالغربية من 24 إلى 22 درجة مئوية .

محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 26 إلى 24 درجة مئوية .

محافظات شمال الصعيد من 29 إلى 26 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيد من 32 إلى 30 درجة مئوية .

محافظات شمال سيناء من 25 إلى 23 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 31 إلى 28 درجة مئوية