الأرصاد: غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدله تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد تكون مثيره للرمال والأتربة ، كما تنشط على البحر الاحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.



