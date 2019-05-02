الأرصاد: انخفاض 8 درجات بحرارة الجو غدا وطقس "الويك إند" ربيعى ممتع

كتب محمود راغب

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التى تضرب البلاد تصل ذروتها اليوم الخميس على معظم الأنحاء، حيث تستمر درجات الحرارة فى الارتفاع على القاهرة وجنوب البلاد فى حين تنخفض نسبيا على السواحل الشمالية.



وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه مع يوم غد الجمعة عطلة نهاية الأسبوع تشهد كافة الأنحاء بالجمهورية انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة عن يوم الخميس ذروة الموجة ويبلغ معدل الانخفاض فى الدرجات حوالى 8 درجات وتصل العظمى بالقاهرة يوم الجمعة لـ30 درجة.



وأوضح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية خلال يومى الجمعة والسبت، حيث سيسود طقس ربيعى ممتع يسمح للمواطنين بقضاء عطلة نهاية الأسبوع، لافتا إلى أنه لازالت هناك فرص لتكون الشبورة فى الصباح لذلك ينصح السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة خاصة فى الصباح الباكر، موضحا أن الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.







