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الأحد.. أول اجتماع لمجلس نقابة المرشدين السياحيين الجديد لتشكيل هيئة المكتب

الخميس، 02 مايو 2019 02:00 ص
الأحد.. أول اجتماع لمجلس نقابة المرشدين السياحيين الجديد لتشكيل هيئة المكتب حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إنه من المقرر أن يتم عقد أول اجتماع لمجلس النقابة بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج رسميا، مساء يوم الأحد المقبل.
 
وأوضح النحلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم إجراء انتخابات تشكيل هيئة المكتب خلال الاجتماع، ومن ثم بدء أعمال مجلس النقابة الجديد، رسميا.
 
وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، رسميا فوز حسن النحلة بمقعد النقيب العام للمرشدين السياحيين، للمرة الثانية، وذلك بعد حصوله على 1351 صوتا من إجمالى 1855 مرشدا سياحيا شاركوا بالتصويت، وفوز كل من بعضوية النقابة العامة: محمد مصطفى أبو حجر، زكريا كمال، محمد المعداوى، حسن خطاب، هدى راضى، ناصر الشامى، ياسر عبد الوهاب، مايكل يحيى.
 
 

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