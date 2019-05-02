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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أولى جلسات شهر مايو

الخميس، 02 مايو 2019 10:21 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أولى جلسات شهر مايو البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وأول جلسة خلال شهر مايو، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2298 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 18594 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 648 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1659 نقطة.
 
 

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