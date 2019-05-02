ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أولى جلسات شهر مايو

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وأول جلسة خلال شهر مايو، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2298 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 18594 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 648 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1659 نقطة.