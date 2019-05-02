ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بسهمى إعمار وداماك

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحا عدد 3.43 نقطة ليصل إلى مستوى 2754.94 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 20.6 مليون سهم محققة ما قيمته 33.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 480 صفقة ل26 سهما، وارتفع 11 سهما، فيما انخفض 11 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.16%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 1.61%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة إعمار للتطوير بنسبة 5.63%، ثم شركة إعمار مولز بنسبة 5.11%