ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعا بقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، بنسبة 0.05% رابحاً 0.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1434.59 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 9.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.8 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 5.98% مدفوعاً بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.14%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.80%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.61%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 4.41% مدفوعاً بسهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.89%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.70%.

وقفز قطاع الخدمات بنسبة 1.86% مدفوعاً بسهم بى.أم.أم.أى بنسبة 5.96%، عقارات السيف بنسبة 2.97%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 21.99% بضغوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 3.15%.