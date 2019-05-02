ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحا 30.92 نقطة ليصل إلى مستوى 9392.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية نمو بنسبة 0.2% خاسرا 7.18 نقطة ليصل إلى مستوى 3579.10 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 30.6 مليون سهم بقيمة 574 مليون ريال، وارتفعت أسهم 69 شركة، فيما تراجعت 86 شركة.

وارتفعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.40%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.23%.