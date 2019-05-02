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ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن لمليار دجاجة منهم 30 % إنتاج ريفى

الخميس، 02 مايو 2019 02:12 ص
ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن لمليار دجاجة منهم 30 % إنتاج ريفى صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".
 
 
وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر.
 
 
وكشف رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، لافتا إلى أن سعر كيلو الفراخ البلد فى المزرعة 35 جنيها للكليو فى المزرعة مع تراجع ملحوظ فى الطلب عليها.

 


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