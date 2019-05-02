اختراق حساب رئيس وزراء العراق ونشر صورة مسيئة.. مكتبه يوضح التفاصيل

كتب محمد رضا

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى تعرض الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للاختراق، ونشر صورة مسيئة ومزيفة.

جاء ذلك فى تنويه نشر عبر حسابيه على "فيس بوك" و"تويتر"، حيث قال مكتب عبد المهدى، "تنويه.. تعرضت الصفحة الشخصية التابعة لرئيس مجلس الوزراء على موقع فيس بوك إلى خرق تقنى لفترة قصيرة تم خلالها نشر صورة مسيئة ومزيفة.. وقد تمت معالجة الخلل مباشرة واتخاذ إجراءات إدارية وفتح تحقيق فى الحادث، لذا اقتضى التنويه"، فيما لم يقدم المكتب تفاصيل عن الصور المسيئة أو الجهة التى يعتقدون أنها تقف وراء هذا الاختراق التقنى.



تدوينة مكتب رئيس وزراء العراق

يذكر أن "الاختراق التقنى" لصفحة عبد المهدى، وقع بعد نشر آخر تدوينة عن لقائه مع المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، وجاء فيها "بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدى خلال اليوم الأول لزيارته إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية ولقائه كبار المسئولين الألمان استمرار التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، وفى مقدمتها التعاون الاقتصادى ودعم ألمانيا لمشاريع البناء والإعمار والطاقة وتدريب القوات الأمنية العراقية.. مؤكدًا أن العراق يريد من ألمانيا الاستمرار بدعم أمنه واقتصاده.. ونشكر وقوفها معنا فى الحرب ضد "داعش" وتقديم المساعدات الإنسانية والمالية، مشيرًا إلى أن الجميع سعداء بتوقيع عقد خارطة تطوير قطاع الكهرباء، والشعب العراقى يعرف القدرات التكنولوجية والاقتصادية لألمانيا، وأن هذا العقد هو مقدمة لمشاريع تنموية كبرى بين البلدين".